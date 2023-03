PORCIA - «Abbiamo approvato tutti i progetti definitivi esecutivi della più lunga pista ciclabile di Porcia per una lunghezza di 1.300 metri complessivi che parte da via alla Ferrovia (altezza del negozio di Agraria) e arriva in via De Pellegrini, davanti alle scuole medie. Con anche l'accorpamento dei progetti per essere ancora più efficienti sia nello sviluppo burocratico della procedura che per una esecuzione più celere. Obiettivo come da programma elettorale di sviluppo della rete ciclabile cittadina con una visione d'insieme al fine di consentire ai bambini e ai ragazzi di recarsi a scuola in biciletta, sia per una maggiore autonomia che per una maggiore sicurezza».

Queste le parole del sindaco Marco Sartini che si riferisce a una delle opere più ambiziose di questa Amministrazione, un obiettivo che verrà conseguito anche grazie ai generosi fondi europei destinati al Pnrr.



IL PROGETTO

Il programma s'inserisce nella serie di iniziative raccolte dal "Biciplan" voluto dall'attuale amministrazione comunale. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile bidirezionale ricavata ai margini della sede stradale, separata dalla carreggiata mediante spartitraffico, ottenuti come allargamenti della sede stradale su fasce tra il nastro asfaltato e recinzioni private, oppure tramite tombamenti di alcuni fossi di guardia posti a lato della sede stradale. Lungo via alla Ferrovia, o almeno per la maggior parte di questo tratto, la pista ciclabile sarà ricavata sul lato sinistro della carreggiata in direzione sud in adiacenza al confine delle proprietà private.

La pista ciclabile avrà una larghezza pari a 2,60 metri, separata dalla sede stradale mediante una doppia cordonata di larghezza totale pari a 0,50 metri. Le corsie avranno una larghezza di 3 metri ciascuna con relativa banchina da almeno 0,25 metri. Il tratto di pista realizzato in corrispondenza degli incroci di via alla Ferrovia con via Cavour avrà una larghezza ridotta pari a 2 metri su sede propria e, per un breve tratto, sarà realizzata in corrispondenza del marciapiede esistente.

Poco prima dell'incrocio tra via alla Ferrovia e via S. Angelo, in direzione nord, è previsto un attraversamento ciclabile al fine di collegare la nuova pista ciclabile di progetto con quella già esistente. Quest'ultimo tratto di pista ciclabile ha una larghezza pari a 3 metri, su sede propria, e sarà realizzata in corrispondenza del marciapiede esistente. La pavimentazione prevista sarà in conglomerato bituminoso semiaperto "Binder", con finitura in asfalto di colore nero.

A sud di via alla Ferrovia, in prossimità dell'incrocio con via San Rocco, è previsto il tombamento di due fossi tramite elementi scatolari in calcestruzzo armato delle dimensioni adeguate e in continuità con quelli esistenti.

Infine, in questo tratto è prevista la parziale demolizione di alcuni marciapiedi esistenti e la realizzazione di alcuni percorsi pedonali asfaltati indicati con segnaletica orizzontale.



IL CRONOPROGRAMMA

Per limitare il più possibile il disagio che i lavori potrebbero arrecare ai cittadini, la realizzazione delle opere è stata pianificata in tratti distinti.

Il cantiere richiederà un impiego limitato di mezzi e quindi non dovrebbe creare problemi di traffico. Inoltre il cantiere stesso, spostandosi lungo i diversi tratti della strada in oggetto, dovrebbe limitare l'occupazione stradale alle zone dove si starà effettivamente lavorando quel giorno.

Per quanto riguarda la tempistica necessaria per la realizzazione delle opere previste dal progetto si stima che sarà necessario un anno di tempo.