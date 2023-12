AVIANO - Piancavallo non sarà più una delle poche isole felici sul territorio. Arriveranno anche in quota i parcheggi blu a pagamento. «Particolare attenzione è stata dedicata alla sosta - spiega il sindaco di Aviano Tassan Zanin -: verranno infatti tracciati i parcheggi pubblici nella località; lo studio dei prossimi mesi indicherà quali aree di sosta dovranno essere libere, oppure con disco orario, e quali con un sistema di pagamento. Siccome la prima finalità è il miglioramento della circolazione, in prima applicazione dal maggio 2024, si prevedono tariffe minime se confrontate ad altri casi simili: 1 euro all’ora, oppure un giornaliero di 5 euro; resta inteso che verranno studiati abbonamenti e sconti per i residenti, per le attività e particolari categorie di utenti».



L’OBIETTIVO



«Le risorse verranno reimpiegate per un piano di asfaltature - ha assicurato Tassan-Zanin assieme ai più stretti collaboratori -, di potenziamento della pubblica illuminazione ed altri servizi a favore della stazione turistica. L’ipotesi di ulteriore sviluppo è anche un ragionamento con Promoturismo per individuare applicazioni integrate con gli skipass che permettano scontistiche e promozioni sul territorio».



IL CONTESTO



«Piancavallo è partito con il piede giusto: il puzzle si sta componendo nel migliore dei modi e tutti stanno facendo la loro parte per il bene del comprensorio e del turismo della nostra regione». Sono le dichiarazioni del sindaco, che sta seguendo assiduamente la località turistica assieme al vice, Daniele Basso, e all’assessore Andrea Menegoz. «Come amministrazione, grazie alla nostra programmazione e all’ottimo lavoro degli uffici, ci siamo impegnati per assegnare gli immobili comunali per i quali i precedenti affidamenti si erano conclusi - precisano dalla giunta -: sono già operativi e partiti in modo ottimale la Casa del Fondista/Roncjade e la Genzianella. Altrettanto reattiva è stata Promoturismo Fvg con le baite Arneri e Val dei Sass, riaperte dopo la conclusione della precedente gestione. Vogliamo, inoltre, ringraziare anche tutti gli altri operatori, con molte conferme e qualche novità, che con le loro attività – bar, locali, ristoranti – stanno fornendo ai turisti un servizio di sempre maggiore qualità, come dimostrato dal boom nel ponte dell’Immacolata. I fatti sono la miglior risposta a chi, qualche settimana fa, gufava contro il Piancavallo pronosticando la non apertura dei locali: dobbiamo lavorare tutti assieme nella stessa direzione per il bene del territorio, consapevoli che, se ci sono problematiche, vanno affrontate con spirito di squadra e positività». In questo senso sono molto di aiuto le pagine e i molti gruppi social del Piancavallo che, quotidianamente, promuovono in modo positivo la località. «In questo quadro si unisce l’importanza di fornire un sempre miglior servizio a chi frequenta Piancavallo - fanno sapere dall’esecutivo -: uno degli elementi di maggior criticità negli anni è stato rappresentato dalla viabilità e in particolare la circolazione, le code e i parcheggi a disposizione. La Polizia locale ha quindi valutato iniziative per renderla più funzionale, razionale e sicura per gli utenti; verrà tracciata la segnaletica orizzontale che manca da anni e potenziata quella verticale; saranno meglio chiariti gli stalli per le corriere e i relativi spazi di manovra visto anche il potenziamento del servizio di trasporto di biciclette; alcune manovre verranno semplificate come, per esempio, l’uscita dal parcheggio comunale Collalto-Rampy Park».