AVIANO - Un successo straordinario. L'ultima domenica di gennaio per il Piancavallo si è rivelata una di quelle date da segnare in rosso nel calendario: decine di migliaia di persone che si sono divertite, grazie a un clima perfetto e a piste perfettamente preparate. Il vero tallone d'Achille resta l'assoluta carenza di parcheggi. Fin dalle prime ore del mattino, gli stalli disponibili sono stati occupati ed è iniziata la caccia all'ultimo posto utile. Parimenti, è cominciata la giornata di passione della Polizia locale che si è dovuta fare in quattro per gestire la viabilità ed anche gli ingorghi che sono proseguiti sin quasi alle 20, quando la colonna dei gitanti si è finalmente dissolta verso la pianura.



Segnaletica



Tuttavia, se è vero che gli stalli sono limitati, è anche sotto gli occhi di tutti l'usura della segnaletica orizzontale, che contribuisce a ingenerare confusione. Senza le strisce disegnate, da un lato si perdono decine di posti, perché i veicoli vengono abbandonati a caso e, poi, si ingenerano equivoci anche in prossimità di stalli delicati, come quelli riservati ai disabili. Sono dovuti intervenire gli agenti, con tutto il loro buon senso, per evitare di sanzionare automobilisti che avevano lasciato i loro veicoli troppo vicini agli spazi dedicati ai portatori di handicap: in assenza di indicazioni sulla carreggiata, gli autisti parcheggiavano, ignari, in adiacenza ai portelloni delle auto con il posto riservato. La comparsa di birilli arancioni ha scongiurato il ripetersi dell'inconsapevole infrazione. Urge, comunque, un intervento - a costo quasi zero - da parte dell'amministrazione comunale: non regge la scusa che neve e ghiaccio impediscono la tenuta della segnaletica o la coprono parzialmente. Gli ospiti del Piancavallo hanno diritto di sapere dove stanno parcheggiando, per non parlare del fatto che l'identificazione visiva degli stalli aiuterebbe a moltiplicare i posti, perché ogni mezzo metro nelle domeniche di gennaio può diventare preziosissimo. In totale, sono state una trentina le multe: sono state applicate soltanto ai casi più gravi, come il blocco alla circolazione o al transito dei mezzi di emergenza. Tutto sommato buono anche l'esito sanitario: con circa 5mila passaggi di primi ingressi ai cancelletti, una decina di interventi dei sanitari rientra nella routine. E non c'è stato nessun infortunio grave.

Piancavallo, parcheggi fantasma



Da registrare, infine, la precisazione dell'ex vice sindaco, con delega al Piancavallo, Danilo Signore, sulla questione dell'area di sosta fantasma, nel senso che la precedente amministrazione sostiene di averla già individuata, mentre l'attuale nega ci siano atti concreti in municipio: «Senza alcuna polemica - fa sapere l'ex assessore della giunta De Marco -, visto che lo spirito è sicuramente la crescita di Piancavallo che, a partire dal 2018, è stata inimmaginabile, è necessario chiarire che l'attuale maggioranza, con a capo il sindaco Tassan Zanin e l'assessore Menegoz, probabilmente non si è ancora confrontata sul tema con Promoturismo Fvg, ente con il quale la precedente amministrazione aveva invece avuto una serie di dialoghi per dare una risposta al problema. Dopo le verifiche per la fattibilità di un parcheggio da 300 posti, in una zona da subito utilizzabile, Promoturismo aveva predisposto un progetto di massima - la cosiddetta bozza - per la fattibilità. L'ex sindaco Ilario De Marco e il sottoscritto siamo a disposizione, come sottolineato in passato, e pronti alla totale collaborazione con l'attuale amministrazione, con l'obiettivo di migliorare Aviano e Piancavallo. Sarebbe stato più semplice telefonare che rilasciare dichiarazioni non del tutto complete».

Lorenzo Padovan