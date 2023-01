PIANCAVALLO - Nuovo anno, vecchio copione. Anche ieri salire a Piancavallo è stata un'impresa per i tanti automobilisti che hanno scelto di trascorrere la domenica in montagna per sciare, per fare una passeggiata o solamente per godersi il paesaggio bianco candido. La salita è stata una vera e propria avventura, tanto che alcuni hanno rinunciato e, vista la malaparata, hanno invertito la direzione di marcia per ritornare in pianura. Stessa scelta l'hanno fatta altri ancora una volta giunti nella località avianese perché trovare un parcheggio libero era praticamente impossibile. Una situazione ampiamente descritta da alcuni filmati postati in alcuni gruppi Facebook dedicati a Piancavallo, soprattutto per avvisare quanti avevano il desiderio di salire in quota.



LE CODE

Dalle 9 in poi arrivare sulla neve significava entrare a far parte del lungo serpentone che cercava di raggiungere la stazione sciistica: code a tratti, code senza fine soprattutto dalla galleria in poi, testimoniate da quanti - pochi a dire la verità - avevano scelto di salire presto, godersi le piste poco affollate per qualche ora e poi tornare a casa e non senza battute ironiche hanno ripreso con il telefonino le decine e decine di auto incolonnate. Questa volta non per colpa di qualche sprovveduto privo di catene, ma perché Piancavallo non ha parcheggi a sufficienza per accogliere tutti. Non li aveva e non li ha ancora. E i mezzi pubblici sono poco utilizzati. Per cui c'erano vetture ferme in seconda o terza fila che aspettavano, invano, che si liberasse qualche posto. Bloccando il traffico, l'ingresso e quindi la salita. Sempre quella, si leggeva ieri sui social. A farla da padrone, quindi, la sosta selvaggia, anche - in qualche caso - occupando i posti riservati ai disabili: una sessantina le multe elevate nel weekend dalla Polizia locale.



IL PIENONE

Ma il pienone ha regalato la fotografia di Piancavallo piena di vita ed ha fatto la gioia di ristoratori, baristi, negozianti (quei pochi rimasti) e dei gestori delle piste. Famiglie con bambini, appassionati di sci, pordenonesi e non che da sempre hanno la seconda casa, coppiette in cerca di un panorama romantico. Piancavallo come dovrebbe essere sempre.