Le pordenonesi Giada Rossi e Katia Aere strappano due medaglie di bronzo alle paralimpiadi di Tokyo

Pordenone e il Friuli Venezia Giulia festeggiano le due medaglie di bronzo ottenute alle paralimpiadi di Tokyo 2020 da Giada Rossi e da Katia Aere, rispettivamente nel ping pong a squadre e nel ciclismo, andando così ad arricchire il medagliere della rappresentanza italiana in Giappone.

In tandem con Michela Brunelli, Giada Rossi - 27 anni di Zoppola, in provincia di Pordenone già medaglia di bronzo nel singolo a Rio de Janeiro 2016 - persa l'occasione nel singolo si è misurata nel ping pong classe 1-3. Ieri, martedì 31 agosto, nella sfida dei quarti le due azzurre erano state protagoniste di un'entusiasmante vittoria in rimonta per 2-1 ai danni della Thailandia, con i successi nei due singolari, dopo aver ceduto il doppio. Oggi in semifinale hanno perso per 2-1 contro la Cina, dopo essersi aggiudicate il doppio, e hanno così

ottenuto il bronzo alle paralimpiadi di Tokyio, che riporta l'Italia su quel podio femminile a tredici anni dall'argento di Pechino 2008, dopo i quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016.

APPROFONDIMENTI SPORT PAY Dal ping pong al nuoto, sei atleti del Fvg alle Paralimpiadi SPORT PAY Per gli atleti azzurri altre 9 medaglie oro di Giulia Terzi nei 100...

Katia Aere ha invece conquistato la medaglia di bronzo nella gara di handbike femminile categoria H5 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Katia Aere è nata a Spilimbergo (Pordenone) il 28 agosto 1971 e ha compiuto 50 anni proprio pochi giorni fa durante la Paralimpiade giapponese. Tesserata per l'Anmil Sport Italia, è alla sua prima

partecipazione assoluta ai Giochi e ha esordito in Nazionale quest'anno, ma vanta già due bronzi (crono e su strada) ottenuti lo scorso giugno ai Campionati mondiali di Cascais. Per l'Italia è la medaglia numero 46 alle Paralimpiadi.