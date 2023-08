Ciclista paralimpico senza le braccia premiato con un orologio da polso, la sua reazione è ironica e geniale

Ricardo Ten, 47 anni, è un atleta paralimpico spagnolo.

Un campione di ciclismo, che ai Mondiali di Glasgow ha fatto incetta di successi. E che ha dimostrato di essere anche un campione di savoir-faire.

Perché con la sua ironia ha messo a tacere le polemiche che hanno investito l'organizzazione per la cerimonia della sua premiazione dopo la conquista della medaglia d'oro per la vittoria nello scratch test C1.

🇬🇧 | INSÓLITO: Controversia en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Glasgow. Le entregan un reloj de pulsera a Ricardo Ten, ciclista español sin brazos. pic.twitter.com/XFHvVimT4F — UHN Plus (@UHN_Plus) August 15, 2023

Ricardo Ten e la premiazione a Glasgow

Da Glasgow Ten ritorna con 4 ori al collo. E dopo la vittoria dell'ultimo è arrivato per lui un ulteriore premio. Un orologio da polso. Niente di strano. Non fosse che il corridore iberico non ha le braccia. Entrambe gli sono state amputate (insieme a una gamba) fino al gomito dopo un incidente - nel quale rischiò anche di morire - in cui rimase coinvolto da bambino. Toccò alcuni cavi dell'alta tensione e riuscì comunque a sopravvivere nonostante le necessarie amputazione che dovette subire. Ma che non gli hanno impedito di diventare un atleta paralimpico di successo (ha rappresentato la Spagna in diverse edizioni dei Giochi Paralimpici).

IL VIDEO

Il video della consegna del premio è diventato virale. Critiche furbonde sono state sollevate per la «poco opportuna premiazione» da parte dell'organizzazione dei mondiali. Ma ci ha pensato lo stesso Ten a intervenire per sedare le polemiche con un video sui social nel quale ringrazia per quel premio con ironia e intelligenza. «Grazie per aver creduto in questo super mondo dell'inclusione», ha scritto dal suo account Twitter. Nella clip ha condiviso la sequenza di immagini nelle quali gli veniva chiesto che ore fossero e mostrava l'orologio messo al moncone del braccio sinistro. Classe in pista, e anche fuori.