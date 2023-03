LIGNANO - Giada Rossi è tre volte d'oro al Torneo internazionale preolimpico di Lignano. Tre primi posti per la atleta zoppolana al Master Open, chiuso così nel migliore dei modi al Bella Italia Village. L'azzurra ha mostrato una classe cristallina, grazie al lavoro eccellente svolto nel Centro federale, sotto la guida del dt Arcigli.

Dopo l'affermazione nel singolo, con la compagna Brunelli ha legittimato il titolo, aggiudicandosi la finale con la Serbia per 3-1 (10-12, 11-6, 11-7, 11-9). A seguire, Giada è stata protagonista di una partita perfetta, che ha "prodotto" la tripletta, con il veronese Crosara nel misto. I due vicecampioni mondiali hanno affondato la corazzata coreana, numero uno al mondo in classe 2 e 3.

Il primo set è rimasto sempre in equilibrio, con gli azzurri che alla fine l'hanno chiuso 11-9. Il secondo parziale si è rivelato più veloce (11-5). Epilogo impegnativo: subito sotto (0-4 e 5-8), hanno impattato sul 9-9. A quel punto il coach coreano ha chiamato il time-out tecnico. Al rientro Crosara, con un servizio chirurgico, ha chiuso il match sull'11-9.

Insomma, la zoppolana del Gs paralimpico della Difesa ha dominato. «Giornate come queste ripagano di mille sforzi - commenta felice -. Una vita fatta di ritiri, privazioni e stanchezza, trovando il modo d'impegnarsi ogni giorno, rappresenta anche il privilegio di vivere in una grande squadra che è diventata famiglia, casa, passione e lavoro. Tre ori sono la "benzina" per andare avanti: Parigi è vicina e sognare non costa nulla».