Mogliano Veneto. Bebe Vio sul tetto del Mondo, è campionessa nel fioretto individuale paralimpico

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Bebe Vio sul tetto del Mondo, è campionessa mondiale nel fioretto individuale paralimpico (categoria B) ai campionati in corso al nuovo palasport di Terni. Il risultato dell'atleta trevigiana oggi, 7 ottore proprio lì dove nel 2018 aveva ottenuto un doppio oro europeo sempre nel fioretto, individuale e a squadre. Bebe ha superato in finale la cinese Rong Xiao per 15 stoccate a otto.

Luca Zaia: «Bebe Vio non conosce limiti, non molla mai»

Tra i primi a congratularsi per questo risultato, il governatore del Veneto Luca Zaia: «Questa ragazza non conosce limiti, nella vita per la quale ha combattuto duramente, come nello sport, dove continua a prendersi, e a dare a tutti noi, enormi soddisfazioni. Complimenti davvero». E poi aggiunge: «Aldilà del grande valore sportivo delle imprese di Bebe è altrettanto importante il messaggio che manda a tutti da anni con il suo entusiasmo, impegno e voglia di vivere: nella vita tutti dobbiamo avere il coraggio di non mollare mai di fronte alle avversità».

Il palmares di vittorie di Bebe Vio si allunga

L'oro ottenuto da Bebe Vio va ad aggiungersi ad un palmares internazionale nel quale compaiono già due medaglie d'oro alle paralimpiadi (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 nel fioretto individuale), oltre ad un argento (Tokyo) ed un bronzo (Rio de Janeiro) a squadre, quattro ori, ora cinque, e due bronzi ai mondiali e cinque ori e un argento agli Europei, oltre a svariate medaglie nella Coppa del mondo. Il percorso di Bebe Vio è cominciato con il successo sull'ucraina Pozniak, superata 15-0 nel tabellone da 32. Poi la campionessa azzurra ha sconfitto prima la britannica Moore (15-2) negli ottavi e quindi la giapponese Sakurai (15-5) nei quarti. Un'altra prova di forza la fiorettista delle fiamme oro l'ha offerta nella semifinale che l'ha vista opposta a Nga Tong, portacolori di Hong Kong, battuta con il punteggio 15-6 nell'assalto che ha aperto a Bebe le porte della finalissima contro la cinese Xiao. Nella stessa gara 18/o posto per Alessia Biagini. Domenica scatta invece la competizione a squadre nella quale l'Italia del fioretto paralimpico e Bebe Vio sognano un'altra affermazione di prestigio.