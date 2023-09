Bebe Vio vince ancora e fa poker: oro nel fioretto ai mondiali paralimpici

In un sabato super per l'Italia (4 le medaglie conquistate), la moglianese Bebe Vio ha vinto la gara di fioretto femminile B, conquistando il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato (dopo Pisa, Nimes e Varsavia) dal ritorno dopo l’infortunio.

Il trevigiano Matteo Dei Rossi invece è atrrivato terzo nella sciabola maschile A. Completano le medaglie azzurre i due argenti firmati da Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A e da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A. È quello che è successo nella prima giornata della prova di Coppa del Mondo paralimpica di Busan in Corea

Con la vittoria di oggi, Bebe Vio ottiene altri punti fondamentali per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La prova della classe ’97 è iniziata dalla fase a gironi brillantemente superata con cinque vittorie in altrettanti match disputati e subendo soltanto una stoccata. Nel primo turno di diretta il derby tutto azzurro contro Alessia Biagini vinto dalla veneta con il punteggio di 15-9. Nei quarti di finale la fiorettista delle Fiamme Oro ha poi superato la georgiana Irma Khetsuriani con un netto 15-5 raggiungendo così la certezza di una medaglia. In semifinale fila tutto liscio per Vio che batte la giapponese Anri Sakurai 15-2 regalandosi il match per l’oro. La vittoria è poi arrivata sulla thailandese Jana, numero 1 del ranking mondiale, per 15-1.