MOGLIANO - Il rientro in Italia dalla vittoriosa prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica svoltasi a Nimes, in Francia, per la più volte campionessa Bebe Vio, è stato accompagnato dalla notizia della morte dell'81enne nonno paterno Giorgio Vio. Il decesso all'Ospedale San Raffaele di Milano per problemi respiratori. «Nonno Giorgio era il mio fan numero uno e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola - racconta Bebe Vio con grande emozione - Io non vedevo l'ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che loro fungessero anche da "salta-file" alle poste e di bonus per sconti in farmacia. Era mitico. È mancato improvvisamente domenica proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo. Le medaglie andranno con lui in ogni caso. Ciao super nonno Giorgio sarai per sempre nei nostri cuori e alle mie gare».

Il nonno era collezionista "ufficiale" di tutte le sue medaglie e dei premi fin dalle primissime gare di scherma e da quando aveva 6 anni. Nato e cresciuto a Venezia, come tutti i suoi fratelli e i nipoti, Giorgio Vio a 28 anni andò a Milano con la famiglia, vivendo a "Milano 2", per quasi 40 anni. Nel 2012, mancata sua moglie, si trasferì a Mogliano Veneto per aiutare la famiglia nell'Associazione art4sport Onlus che fa capo a Bebe Vio ed è impegnata nello sport come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto e lo scorso anno era tornato a vivere a Milano.