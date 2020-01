Ladri al Napapijri, bottino 60mila euro: sorpresi dalla polizia, mollano tutto e spariscono

PORDENONE - Sorpresi dagli agenti della Digos mentre, intorno alle 3 della notte scorsa, si davano alla fuga con dei grossi sacchi, sono riusciti a far perdere le tracce abbandonando la refurtiva del valore di 60mila euro già restituita ai proprietari. Furto sventato nel negozio «Blauer & Napapijiri» in Corso Vittorio Emanuele, a Pordenone, dove i poliziotti hanno riportato i sacchi con i vestiti recuperati notando la porta d'ingresso forzata con un trapano e delle cesoie. È il secondo furto subito dalle vittime dopo quello del 2 ottobre 2018 per il quale furono arrestati tre romeni. © RIPRODUZIONE RISERVATA