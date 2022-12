Non ce l'ha fatta Stella, la 49enne vittima dell'incidente di Spilimbergo

SPILIMBERGO - Non ce l'ha fatta Stella Laurini, la 49enne fiorentina rimasta gravemente ferita lunedì mattina in un incidente stradale a Istrago. La donna, residente a Prato, era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Udine, dove è stato fatto il possibile per salvarla. Stella Laurini ha donato gli organi, come da sua volontà.