In bici contro un furgone, gravissima donna sbalzata nel fossato

PORDENONE - Una donna è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale accaduto a Traffe di Pasiano di Pordenone, al confine con Motta di Livenza, in prossimità della zona industriale lungo la viabilità che prende il nome di via San Marco. È successo nel pomeriggio di oggi 12 dicembre. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, mentre stava pedalando in sella a una bici si è scontrata con un furgone. A seguito dell'impatto è stata sbalzata nel fossato a bordo strada. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. La donna è stata stabilizzata e trasportata in volo, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza.