Incidente stradale: violento impatto tra auto e tir, gravissima una donna di 49 anni

SPILIMBERGO - Gravissima una donna di 49 anni a seguito di un incidente stradale accaduto questa mattina intorno alle 8 a Istrago di Spilimbergo, all'altezza dell'incrocio tra via Generale Caneva e via Valcellina. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine l'auto che stava conducendo è entrata in collisione con un tir. La macchina è carambolata più volte. Sul posto è giunta un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e l'elisoccorso. All'arrivo dei soccorsi la donna era in arresto cardiocircolatorio. Liberata dall'abitacolo dai Vigili del fuoco, è stata rianimata sul posto. Trasportata in ambulanza all'ospedale di Spilimbergo per una prima stabilizzazione, la 49enne è stata poi trasferita con l'elisoccorso al nosocomio Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso, in condizioni gravissime.