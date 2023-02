AVIANO - Statunitensi in cattedra: la scorsa settimana nelle scuole elementari di Aviano e Giais è stato avviato un progetto pilota che prevede l'insegnamento dell'inglese da parte del personale della Base. «La prima settimana di sperimentazione è andata molto bene: sono giunti ottimi feedback da parte degli studenti e dei docenti - ha commentato Martina Cremon, assessora alle politiche giovanili e all'innovazione. -. Abbiamo coinvolto sia le elementari di Aviano che quelle di Giais, entrambe parte del medesimo comprensorio scolastico. L'iniziativa è resa possibile dalla presenza di militari americani provenienti dalla Base Usaf che, tramite l'associazione di volontariato Vicini americani, affiancano le docenti di inglese nel corso delle ore di insegnamento della lingua». Secondo i propri orari di lavoro, i volontari si sono resi disponibili per aiutare i bambini chiacchierando con loro in inglese: ciò permette ai piccoli di imparare nuovi vocaboli e nuove frasi, ma anche di migliorare nella pronuncia della lingua e di imparare a riconoscere l'accento statunitense.



LA CURIOSITÀ

«I bambini fanno tantissime domande ai militari: stanno approfittando di quest'occasione per esprimere tutta la propria curiosità in un ambiente dove si apprende attraverso il divertimento e la leggerezza - ha raccontato l'assessora -. Prevediamo di attivare un progetto analogo per i ragazzi più grandi, ovvero quelli delle scuole medie, a partire dal prossimo anno scolastico. Ora, però, vogliamo testare sul campo i risultati di questa prima tornata e sapere cosa ne pensano le insegnanti», ha anticipato l'assessora Cremon.



I COMMENTI

L'iniziativa è stata molto apprezzata dagli avianesi, alcuni dei quali si sono chiesti come mai un'idea del genere non sia già stata messa in campo anni or sono vista la storica vicinanza con la Base. «Avrebbe dato ai nostri ragazzi una marcia in più nel mondo del lavoro e sarebbe potuto essere una valida motivazione per scegliere Aviano come posto in cui vivere», si legge tra i commenti sui social network. Come recita il detto, però, è sempre meglio tardi che mai: e allora, la speranza è che il progetto pilota appena avviato possa tramutarsi in una realtà consolidata nel giro di pochi anni, garantendo così un quid in più agli studenti e alle studentesse avianesi.



LE ESCLUSIONI

Diverse persone, tuttavia, hanno chiesto conto dell'esclusione delle scuole elementari di Marsure e di Villotta dal progetto. «Essendo la prima volta, non vi erano le risorse per coprire quattro plessi in contemporanea», ha risposto l'assessora di riferimento. La quale ha comunque garantito che l'anno prossimo, qualora il progetto dovesse venire valutato positivamente e dunque essere riconfermato, toccherebbe anche alle altre due scuole avvalersi dei "docenti" statunitensi per insegnare l'inglese ai bambini.