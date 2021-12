Natale, tutti gli appuntamenti a Sacile: mercatini, concerti, visite e appuntamenti per i bambini

SACILE (PORDENONE) - Le luci dell'albero di Natale hanno segnato, nel solco della tradizione, l'avvio dell'edizione 2021 di Sacile è... Natale nel cuore che amministrazione comunale e Pro Sacile, con la collaborazione di Confcommercio, Livenza servizi mobilità, C'entro anch'io Sacile e compra a Sacile, hanno ideato per creare una città accogliente, in serenità, in sicurezza, partecipando a momenti di svago e di socializzazione. Eventi, concerti, mercatini, enogastronomia, momenti di svago per i più piccini, visite guidate, mostre e shopping in Città, questi gli appuntamenti che gli organizzatori hanno calato su piazza del Popolo e piazzetta Manin trasformati da Ecosistema Poletto in veri e propri magic Forest e corte di Palazzo Ragazzoni. 11 e 12 dicembre: Fai shopping a Sacile e vinci il cinema alla scoperta dei negozi che hanno aderito alla iniziativa e Il filo Rosso di Sacile, evento benefico.

EVENTI

Domenica alle 15.30 in piazza del Popolo, San Nicolò incontra bambini e ragazzi con regali e dolciumi. 8 dicembre, dalle 9 alle 20, tra le piazze e le vie, Mercatino dell' Avvento per l'hobbistica a cura della Pro sacile con la partecipazione di Agrizero. 11 dicembre, dalle 17 nelle piazze e nelle vie ,Note di Natale, musica itinerante a cura dell'Istituto Filarmonico Città di Sacile. 12 dicembre, dalle 8 alle 15 nelle piazze e nelle vie, ci sarà il Mercato straordinario; alle 17, The Tiger Dixie Band, show musicale dedicato alle magiche atmosfere natalizie attraverso il Jazz. 18 dicembre, alle 17 Absolute5live bando, show musicale dedicato al Natale della cover band in versione itinerante. 19 Dicembre, dalle 9 alle 11 in Piazza del Popolo evento benefico dei Toys for Tots, 24 edizione dei Babbo Natale in motocicletta. Alle 16 E cantano i pastori , musica natalizia itinerante a cura del Coro Livenza e delle Svitols. 26 dicembre, dalle 8 alle 17 edizione natalizia dello storico mercatino. Alle 17 canti itineranti della tradizione popoLare del Coro di Anzano di Cappella Maggiore.



CONCERTI

Sabato alle 21 allo Zancanaro Il volo del Jazz 2021 Suba , Omar Sosa & Seckou Keita. 7 dicembre, 14.30 a Palazzo Ragazzoni De mulieribus lezione concerto del Duo Nachtigall a cura dell'Ute. 10 dicembre, alle 21 allo Zancanaro Il flauto magico di Mozart. 11 dicembre, alle 21 allo Zancanaro, Ascoltando il Natale, concerto Gospel diretto dal maestro Alessandro Pozzetto. 13 dicembre, alle 21 allo Zancanaro, La magia di Mozart tra parola e musica, concerto con la FVG Orchestra. -18 dicembre, alle 16.30 a Palazzo Ragazzoni, Verde Cantone e la notte della luna di cristallo, favola musicale per bambini a cura dell'Ensemble Serenissima. - 23 dicembre, alle 21 allo Zancanaro, Il Nostro fiore concerto a cura dell'Istituto Filarmonico Città di Sacile. In biblioteca Le renne di Babbo Natale: letture animate e laboratorio.



IN PIAZZA DEL POPOLO

Le casette di Maria Rosa Perrotto, Le creazioni di Ma-Pu, I coccolosi, Il mondo di Paola, Ecosistema Poletto, Idee regalo in ceramica Raku, La.Mar.Ramata, gioielli organici in rame, Quintessenza , pasticceria e cioccolata, Baby Pull,manufatti in lana, Rimpicapo in legno, Luppolo verde di Polcenigo e New Risto, Brasserie & Pizza.



CORTE RAGAZZONI

Ecosisema Poletto: San Odorico Playground, Sagra di San Michele, Capannina Bibbione, Bar al Canton e Circolo culturale Camoi. Garbellotto Village: ladri di biciclette, Da s'Ciaus.



PER I PIÙ PICCOLI

Sabato Natalina Schiaccianoci; Babbo Natale arriva in città: vieni a visitare la casetta che l'Amministrazione, con i Folletti di Movidarte, gli hanno preparato per accoglierlo il domenica dalle 15.30 alle 18.30 in piazza del Popolo; il 6 dicembre la favola di San Nicolò e i Krampus; 8, 12 e 19 dicembre, I folletti di Babbo Natale; 24 dicembre Babbo Natale in città; 2 gennaio i folletti di Babbo Natale e 6 gennaio Befana e spazzacamino. Il 18 dicembre spettacolo itinerante, Il magico mondo del Natale con partenza alle 16.30 da piazza del Popolo.



LE VISITE GUIDATE

Domenica, 8, 12, 30 dicembre e 5 gennaio, La Saga dei Ragazzoni; 8 e 27 dicembre, 2 e 6 gennaio, Scopri il giardino della Serenissima, 11 dicembre e 2 gennaio, Tra pittura, scultura e scenografia.



LE MOSTRE

Dal 5 dicembre in San Gregorio Lungo i binari della nostra infanzia ...e non solo; dall'11 dicembre a Palazzo Ragazzoni, Sacile Photo Contest, dal 12 dicembre in via Gasparotto Vip Very important passions.

