Maltempo in Fvg. Si accampano con il camper sul greto del fiume durante l'allerta meteo rossa: trascinati via dalle acque

PINZANO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Si accampano con il camper in località Colle a Pinzano al Tagliamento, totalmente ignari, a quanto hanno poi detto, dell'allerta meteo rossa in Friuli Venezia Giulia. I due, stranieri, con un animale domestico al seguito, un gatto, per la precisione, hanno deciso di passare la notte sul greto del fiume Tagliamento, ma intorno alle due di notte le acque hanno circondato e portato via il camper, sul quale i turisti stavano dormendo. Tanta paura e la chiamata al numero di emergenza Nue 112: subito sono scattati i soccorsi e sono partiti alla volta di Pinzano sia i sanitari in ambulanza ed elisoccorso, che ovviamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i volontari del soccorso alpino. Ma i due stranieri sono stati molto fortunati: il camper, trascinato dalla corrente, si è bloccato a causa di alcuni tronchi.

Questo ha permesso ai soccorritori di recuperarli, anche se non con poche difficoltà.