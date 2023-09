Lavorano in nero nei campi: extracomunitari fuggono all'arrivo dei carabinieri. Multe per 47mila euro

PORDENONE - Nell'ambito dei servizi per il controllo del territorio e il contrasto al lavoro sommerso svolti dalla stazione carabinieri di Aviano del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone, in occasione di un'ispezione in un campo agricolo, dove erano in corso lavorazioni anche con mezzi agricoli, alcuni operai alla vista dei militari dell'Arma si sono dati alla fuga nei campi. I lavoratori sono stati rintracciati e sono risultati cittadini extracomunitari privi di contratto di lavoro (di cui uno anche irregolare sul territorio) incaricati da un cittadino indiano titolare di una ditta agricola con sede in provincia di Treviso.