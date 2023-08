Istruttori e assistenti lavoravano in nero: multa salata e attività sospesa per una scuola vela di Malcesine

MALCESINE (VERONA) - I carabinieri di Torri del Benaco con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona durante un controllo in una scuola vela di Malcesine hanno riscontrato gravi irregolarità in materia di lavoro subordinato. Sette fra istruttori ed assistenti erano privi di un valido contratto di lavoro con la società che gestisce il club nautico e non godevano pertanto di alcuna tutela.

I carabinieri hanno così elevato sanzioni amministrative in materia di «lavoro nero» per oltre 56mila euro, imponendo la sospensione dell'attività imprenditoriale. Inoltre sono state accertate violazioni di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che hanno comportato ulteriori sanzioni pecuniarie.