Scontro tra auto: ferite 2 bimbe che viaggiavano col cane e una donna

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORCIA e BRUGNERA (Pordenone) -in via Levada all'incrocio con via Taiedo dove si sono scontrate una Citroën C3 e una Audi A4. A bordo della vettura Audi A4 viaggiava una signora di mezza età die con lei c'erano anche duee unmaltese. Sulla Citroën, invece, al volante c'era un uomo anziano con moglie, anche loro di Brugnera.Dopo l'impatto e la chiamata di aiuto al Nue 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e, dal Comando di Pordenone, è uscita una prima partenza dei vigili del fuoco. Sono stati i pompieri a prestare i primissimi soccorsi, rassicurando le bambine, molto, e la donna alla guida della macchina.Poi l'autista della Citroën è stata estratta utilizzando ladal personale medico e caricata sulla autolettiga dall'equipe medica, alla volta del nosocomio. Anche le due bimbe, che erano assicurate al seggiolino con le cinture, sono state portate in ospedale per un controllo perché lamentavano dei dolori, probabilmente causati dalla pressione delle stesse cinture di sicurezza che hanno salvato loro la vita.Nessuno è in pericolo di via. Illesa la coppia di anziani che viaggiava sulla Citroën. Nessun problema per il cane. Per i rilievi e tutti gli accertamenti la polizia municipale di Porcia. L'incidente è accaduto poco prima delle 9.30 di oggi, lunedì 30 aprile.