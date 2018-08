Scontro tra Alfa 159 e Volvo: auto nel fosso, feriti mamma e figlio

di Paola Treppo

SAN QUIRINO e AVIANO (Pordenone) - Gravenella frazione di Sedrano, a San Quirino, all'intersezione tra la strada regionale 251 e via Chiesa, vicino alla trattoria Stella, al confine con il comune di Aviano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Fontanafredda, intervenuti per i rilievi e la viabilità, poco dopo le 11.30 di oggi, mercoledì primo agosto, si sono scontrati una Alfa Romeo 159 che stava viaggiando in direzione Pordenone e una Volvo V50.Nell'impatto è rimastala donna che era al volante della Volvo, una donna didi 43 anni, S.F. le sue inziali, soccorsa dal personale medico dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido (Udine), e trasportata in volo in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per una sospetta frattura del bacino. Non sarebbe in pericolo di vita. Con lei, a bordo, c'era anche il, accolto all'ospedale di Pordenone per precauzione.Sono finiti in ospedale, trasportati con una autolettiga, anche il conducente della Alfa Romeo, un 76enne di, V.Z., e un parente che viaggiava con lui sulla 159, M.P., di 90 anni, anche lui residente a Pordenone. Entrambi sono rimasti feriti ma in maniera non grave. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, uno di quali è finito in un, i vigili del fuoco che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario. Si tratta di un incrocio molto pericoloso, dove gli incendi sono frequenti.