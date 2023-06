Finisce fuori strada con l'auto e sbatte contro un albero: elitrasportato a Udine

SPILIMBERGO - I vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti oggi, 25 giugno, intorno alle 13:00 per un incidente stradale tra Castions e Domanins, sulla strada provinciale 6. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita fuori strada, finendo la sua corsa contro alcuni alberi. Tempestivo l'arrivo dei soccorsi, che hanno preso in carico i due occupanti per prestare le prime cure. Per una delle due persone si è reso necessario il trasporto in volo all'ospedale di Udine. Sul posto anche i Carabinieri impegnati a fare luce sulla dinamica.