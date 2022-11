Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: è gravissimo

VITO D'ASIO - Versa in gravi condizioni un uomo che questo pomeriggio, 21 novembre, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è andato a schiantarsi contro un muro, lungo la ex strada provinciale 1, in località San Francesco, nel comune di Vito d'Asio. Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Clauzetto e l'elisoccorso. L'uomo è stato assistito sul posto, stabilizzato e quindi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravissime condizioni. Cause al vaglio dei Carabinieri. Sul posto i Vigili del fuoco. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.