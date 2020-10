Nello schianto tra auto tranciata la condotta del gas, paura nella notte

POLCENIGO (PORDENONE) - Nello schianto tra auto viene tranciato il tubo del gas, paura a Polcenigo. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Pordenone poco dopo la mezzanotte per mettere in sicurezza l'area. L' incidente stradale è accaduto tra due autovetture lungo via Francescana a Polcenigo. Una delle due auto è poi volata contro il muro di un'abitazione colpendo la colonnina del gas metano e tranciandone l'alimentazione in bassa pressione. I vigili del fuoco hanno isolato e quindi arginato la perdita di gas, per poi mettere in sicurezza le due autovetture. Sul posto sono poi arrivati i tecnici dell'Italgas e i Carabinieri di Sacile.

