Incidente a Ronchi dei Legionari tra un'auto e una moto: ferita la coppia di motociclisti

RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA) - Incidente tra un'auto e una moto, due feriti. L'impatto è avvenuto oggi, 17 febbraio, poco dopo le 15, nel centro di Ronchi dei Legionari. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, una moto e un'auto si sono scontrate tra di loro.

Ad avere la peggio sono state le due persone, un uomo e una donna, che erano in sella alla due ruote. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo, l'equipaggio dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due motociclisti che sono stati trasportati: uno con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara (Trieste), uno con l'elicottero in volo all'ospedale di Cattinara. Entrambi hanno ripetuto ferite di media entità.