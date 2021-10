SPILIMBERGO - «È stato un lavoro di confronto e di persuasione iniziato però quasi sei mesi fa, non nell'ultimo periodo in cui il clima nel Paese si è arroventato. Una sorta di moral suasion che però è partita dal basso in fabbrica, non dai dirigenti o da me. Già nei mesi scorsi avevo intuito che la situazione poteva diventare pesante e che il tema vaccino sì-vaccino no avrebbe potuto creare problemi in azienda. Andava perciò cercata una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati