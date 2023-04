Una mattinata come le altre, «fino a quando lui non si è trasformato in una belva inarrestabile». Attimi di paura, ieri, al supermercato In’s di viale Grigoletti a Pordenone. Un ragazzo del posto, già conosciuto dagli stessi dipendenti del punto vendita, dopo aver commesso un furto tra gli scaffali del supermercato, ha aggredito con pugni e schiaffi la guardia giurata che all’uscita aveva tentato di fermarlo per fargli riconsegnare la refurtiva. Il vigilantes si è rivolto al pronto soccorso: fortunatamente non avrà conseguenze dal punto di vista fisico, ma lo spavento è stato tanto.



I FATTI

Domenica mattina, la spesa dei ritardatari del giorno di festa oppure di chi durante la settimana ha poco tempo per comprare da mangiare. Una giornata tranquilla, tra gli scaffali del supermercato In’s di viale Grigoletti. Erano passate da poco le 11.30. Il punto vendita era pieno di clienti e tutto sembrava andare via liscio come ogni giorno. Anziani, famiglie, giovani coppie. E poi un ragazzo del posto, diventato protagonista di alcuni attimi di paura appena all’esterno del supermercato. Il giovane, di nazionalità italiana secondo le prime ricostruzioni, ha rubato alcuni generi alimentari dagli scaffali dell’In’s di viale Grigoletti e si è avviato verso l’uscita. Appena fuori dalla porta d’ingresso del supermercato, però, ad attenderlo non c’era una strada libera verso casa, bensì la guardia giurata chiamata a proteggere proprio il punto vendita pordenonese. E il vigilantes ha fatto null’altro che il suo lavoro: ha fermato il giovane, chiedendogli di restituire ciò che aveva prelevato dagli scaffali senza pagare alla cassa. Il ragazzo però si è rifiutato di obbedire alla richiesta della guardia giurata. A quel punto il vigilantes ha tentato di fermare il giovane, ed è lì che è scattata la violenza.



ATTIMI DI FOLLIA



Per tutta risposta, il ragazzo protagonista del furto di cibo al supermercato ha aggredito la guardia giurata. «Pugni e schiaffi in faccia», hanno raccontato i primi testimoni della scena. Il vigilantes è stato colpito alla mascella. Dolorante, non ha potuto far altro che assistere alla fuga del ragazzo lontano dal punto vendita e dagli sguardi dei passanti di viale Grigoletti.

Fortunatamente nessuna seria conseguenza fisica per la guardia giurata, che su consiglio delle forze dell’ordine si è comunque recata al Pronto soccorso per i controlli di rito. Si è detto pronto a sporgere denuncia, cosa che probabilmente avverrà già stamattina. Sul posto per le verifiche sono intervenuti i carabinieri.

Il giovane, secondo quanto hanno raccontato i testimoni di quegli attimi di violenza, frequenta quasi ogni giorno il supermercato In’s di viale Grigoletti. E non sarebbe nemmeno la prima volta che tenta di uscire dal punto vendita senza pagare la merce. È stato descritto come un ragazzo problematico ma fondamentalmente tranquillo, non violento. Ieri mattina, però, nella sua mente è scattato qualcosa di diverso. «Sembrava una furia, una belva - hanno raccontato dall’interno del supermercato -. Nessuno riusciva a fermarlo. Tutti hanno avuto paura, per fortuna non è successo nulla di più grave».