Esposto contro il consigliere gestore di un bar: "Ha occupato il suolo pubblico abusivamente"

CORDENONS - Il consigliere di Forza Italia, Loris Zancai, ha depositato un esposto in Procura contro Andrea Serio, anch’egli consigliere (con delega allo Sport) ma di Fratelli d’Italia, anche se con un passato “azzurro”. I toni di una polemica già divampata in consiglio comunale diventano quindi più aspri, e il caso finisce in Procura. L’esposto riguarda una presunta occupazione abusiva di suolo pubblico ed è riferito all’attività privata gestita dal consigliere Andrea Serio, titolare del bar Pashà di piazza della Vittoria. La gestione del bar Pashà l’anno scorso organizzava nel periodo tardo primaverile ed estivo un evento denominato “Italianissima”. Andava in scena ogni venerdì. Per l’occasione, nelle vicinanze del locale gestito dal consigliere Serio, era parcheggiata un’auto di una concessionaria pordenonese. Si trattava di un’iniziativa promozionale, ma il caso è nato proprio dalla posizione della vettura, che secondo chi accusa Serio occupava uno spazio pubblico senza autorizzazione. Il caso era già stato oggetto di un’interrogazione a novembre, ma la risposta del sindaco in aula era arrivata solo a inizio luglio. «Il primo cittadino - ha spiegato Loris Zancai - in consiglio comunale ha confermato che negli uffici del municipio non è mai arrivata una richiesta di occupazione del suolo pubblico per l’auto promozionale. Ho preso atto e dopo aver sentito la risposta di Delle Vedove ho scelto di presentare un esposto in Procura». Il caso, oltre agli strascichi legali, rischia ora di minare il clima all’interno della maggioranza che supporta il primo cittadino in consiglio comunale. © RIPRODUZIONE RISERVATA