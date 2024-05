Verso le elezioni: a Sesto al Reghena Luchin per la continuità, Franceschetti punta al cambio di rotta

SESTO AL REGHENA - Sfida a due nel Comune dell'abbazia. Da un lato c'è l'architetto Marco Luchin, classe 1990, assessore al turismo, alle politiche giovanili e ai rapporti con le associazioni. Dall'altro c'è Zaida Franceschetti, classe 1975, avvocato che si occupa in particolare di tutela di minori e mediazione familiare. Anche coordinatore regionale dei Borghi più belli d'Italia in Fvg e vice presidente dell'Ambima, Luchin è sostenuto da due liste civiche, Cittadini per il territorio e Futuro in Comune. La candidatura si pone in continuità con l'amministrazione attuale, ma allo stesso tempo con uno sguardo rivolto al futuro. Nei primi eventuali cento giorni da sindaco, Luchin punterebbe a tre obiettivi: «approvare il progetto di nuovo utilizzo della scuola Dante - dichiara -, presentare alcuni progetti di valorizzazione del territorio e riprendere lo strumento delle associazioni per fare gli Stati Generali di Sesto». Diversi i volti del consiglio comunale che lo affiancano nell'impresa, tra cui gli assessori Sabina Zaramella e Gianfranco Cassin. La sfidante, con la lista civica Insieme a Zaida Franceschetti, è animata dalla volontà di cambiare rotta.

L'intenzione è quella di «proporre un'alternativa per il rilancio - afferma - raccogliendo l'invito di tante persone che credono sia necessaria una nuova modalità amministrativa, partecipata, trasparente, libera dalle vecchie logiche di partiti e appartenenze, e capace di lavorare con competenza sui bisogni di un piccolo grande Comune come il nostro». Franceschetti e i suoi puntano a concentrarsi su «proposte concrete - spiega la candidata - in particolare nell'ambito degli interventi per giovani, sociale, cultura, turismo, ambiente, riorganizzazione e fruibilità dei servizi comunali».