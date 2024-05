PORDENONE - Massoni in motocicletta sulle strade pordenonesi. Non è passato inosservato un notevole gruppo di motociclisti che nella giornata di sabato sono transitati per le nostre strade, tra il pordenonese - in particolare sono passati per le zone di Tramonti, Meduno e Spilimbergo) - e l'udinese, soffermandosi in particolare nella zona del tarvisiano. Un'ottantina di motociclisti in tutto che hanno guidato in formazione, rispettando distanze di sicurezza e sfalsati gli uni dagli altri per non incorrere in incidenti e non creare code.

A prima vista potevano sembrare solo appassionati di moto che avevano colto la bella giornata per un giro per le strade friulane. Ma erano qualcosa di più. Per chi ha visto più da vicino i loro giubbotti hanno scorto una scritta che li identificava senza dubbio come Widows Sons ovvero "Figli della vedova", associazione che raccoglie motociclisti massonici. Per farne parte bisogna essere degli iniziati alla massoneria altrimenti l'ingresso è precluso.

Quando si incontrano lo fanno sempre per una buona causa: infatti raccolgono fondi da destinare poi in beneficenza. Il gruppo è una realtà globale e l'associazione motociclistica raccoglie nel mondo circa 82mila iscritti. Non si sa per l'Italia se e quanti siano gli iscritti, ma di certo sabato chi ha potuto vedere il gruppo, non ha potuto non notare l'insolito spettacolo, sicuramente raro. Non sappiamo esattamente da dove provenissero probabilmente dalla vicina Austria ma di certo è stato un avvistamento speciale per le strade del Friuli Venezia Giulia.