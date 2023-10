PORDENONE - Non c’è ancora l’ufficialità che l’azienda dovrebbe dare questa settimana, il giorno in cui è previsto l’incontro con le organizzazioni sindacali. A quanto pare, però, se non proprio fuori dal tunnel, almeno in fondo si inizia a vedere una luce. Già, perchè lo stabilimento Electrolux di Porcia avrebbe acquisito una discreta partita di ordini di lavatrici da vendere da qui alla fine dell’anno. Forse è troppo dire che il mercato si sta muovendo, ma senza dubbio le previsioni che l’azienda aveva fatto per settembre, ossia quelle di un aumento dei volumi, si stanno avverando per novembre e dicembre.



Il segnale è senza dubbio positivo perchè rompe, finalmente, un andamento che oramai da parecchi mesi andava verso il basso con una perdita di almeno 150 - 200 mila lavatrici l’anno rispetto ai numeri che erano stati indicati da Electrolux per lo stabilimento di Porcia. Ma la notizia dell’aumento delle consegne porta anche altri due aspetti positivi per i lavoratori che operano all’interno della fabbrica pordenonese. Il primo è che il mese di ottobre non sono previsti giorni di fermo rispetto all’andamento dei contratti di solidarietà che sono già in essere con una giornata che dura sei ore e non otto.



Ma non è ancora tutto. Già, perchè c’è un’altra cosa positiva: novembre e dicembre, anche se quest’ultimo mese dell’anno ha alcuni giorni di ferie, saranno ripristinate nuovamente le otto ore per turno proproprio a fronte del fatto che l’aumento degli ordini consentirà di lavorare di più. Due belle notizie che fanno senza dubbio morale, dopo un periodo caratterizzato da situazioni non proprio edificanti che avevano portato da 750mila lavatrici prodotte all’anno a un numero, sempre in prospettiva, che superava di poco i 550 mila.



Questo ovviamente non significa che tutti i problemi sono stati superati. Magari. Se da un lato l’azienda continua a monitorare il mercato e secondo alcune previsioni, prima di tornare sui numeri previsti per Porcia, si dovrà attendere ancora almeno tre trimestri, dall’altro già frenare la discesa è un aspetto positivo, fermo restando che proseguiranno per un anno i contratti di solidarietà.

Da quanto si è appreso l’aumento dei volumi per qusti due mesi, nessuna giornata di chiusura in più e il ritorno alle otto ore, dovrebbe essere comunicato dall’azienda alle organizzazioni sindacali nel corso di un incontro che si terrà questa settimana.