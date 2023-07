​Donna trovata morta in casa, i risultati dell'autopsia: la verità sulle lesioni sul corpo di Laura

PORDENONE - Eseguita l'autopsia sul corpo di Laura Pin, la donna di 74 anni trovata morta in casa mercoledì scorso, per il cui decesso è stato fermato e condotto in carcere il marito Severino Sist, 75 anni, con l'ipotesi di omicidio volontario.

Cosa è emerso dall'autopsia

Secondo quanto emerso dall'esame autoptico la donna sarebbe morta per un trauma cranico che avrebbe causato vaste emorragie cerebrali. Un trauma, la cui origine è compatibile anche con una caduta. Laura Pin, che una malattia aveva reso invalida, non era più autosufficiente da circa un anno e aveva bisogno di costanti cure.

Il letto nel quale dormiva non era dotato di bandine laterali, elemento che potrebbe far pensare a una caduta autonoma. La 74enne è stata trovata senza vita in camera da letto dagli assistenti domiciliari, che tre volte a settimana andavano nell'abitazione della coppia a Fiume Veneto, in via Bassi.

Alle 17 di oggi il gip Monica Biasutti si pronuncerà sulla convalida d'arresto del marito, al momento sottoposto a fermo. L'avvocato Antonino Di Pietro ha chiesto che l'anziano, ancora in stato confusionale, sia rilasciato. Di diverso parere il pm Andrea Del Missier, che ha chiesto la convalida del fermo, quindi della detenzione cautelare in carcere.