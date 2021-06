CIMOLAIS - (lp) Dolomia si conferma il volano economico della Valcellina. I primi cinque mesi di un 2021 difficilissimo per l'intero comparto delle acque minerali si confermano infatti estremamente positivi per il brand di Cimolais. In particolare i mesi di aprile e maggio si sono chiusi con produzione e vendite in netta risalita. Da una analisi del periodo appena concluso, sembra addirittura superato il trend del 2019, cioè dell'ultimo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati