Escursionista scivola per 15 metri sulle Dolomiti, varie fratture ma è vivo

CIMOLAIS - Escursionista di 50 anni, di Pordenone, è scivolato per una quindicina di metri mentre scendeva dal monte Lodina, in comune di Cimolais, nelle Dolomiti friulane. Nella caduta ha riportato politraumi agli arti. Sul posto è giunta l'equipe dell'elisoccorso regionale che lo ha recuperato a bordo con un verricello di trentacinque metri, con il triangolo di evacuazione, assieme al tecnico di elisoccorso. Sei tecnici della stazione Valcellina del Cnsas erano pronti al campo base presso l'aviosuperficie per portare eventuale supporto alle operazioni. Il ferito non è in pericolo di vita: è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone.