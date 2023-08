Cede un ponticello sul Piave, escursionista milanese cade e si frattura femore e caviglia

SAPPADA - Cade nel fiume Piave a causa del cedimento di un asse del ponticello e si procura frattura al femore e una seconda, esposta, alla caviglia. È stata soccorsa una persona di 54 anni di Milano a Sappada in località rifugio Piano del Cristo che nel percorrere il ponticello ha fatto un volo di due metri. L'amico ha chiamato il Nue112, i soccorritori sono arrivati sul posto assieme all'ambulanza proveniente da Rigolato.

Malore ad Ampezzo

Sul.posto c'era una infermiera che con i primi soccorritori ha aiutato a bloccare gli arti feriti. Considerata la serietà dei traumi è stata chiamata l'eliambulanza che ha sbarcato il team al completo sul posto con il verricello. I soccorritori hanno aiutato a imbarellarlo e a posizionarlo dentro il sacco verricellabile per condurlo in volo in ospedale.

Un soccorso anche nella zona di Ampezzo, a Passo Pura, dove un uomo del tolmezzino del 1958 ha accusato un dolore toracico ed è stato soccorso dai nostri soccorritori della stazione stazione Forni di Sopra assieme al personale sanitario dell'ambulanza. Imbarellato e trasportato per dieci minuti dal sentiero all'ambulanza per essere portato a Tolmezzo.