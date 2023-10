AVIANO - Mancano pochi giorni a quello che sta diventando l'evento clou per sostenere il Cro dopo le ormai tradizionali Lucciolate organizzate in tutto il Triveneto. Si tratta di "Aviano corre in rosa" in programma domenica dalle 9.30. È una manifestazione ludico motoria a passo libero, nordic e fit-walking, sulle distanze di 5 e 9 chilometri, dedicata alle donne e organizzata per raccogliere fondi per la Breast Unit del Centro di riferimento oncologico di Aviano. I partner che supportano la manifestazione e che fungono anche da punti di iscrizione sono una ventina di esercizi commerciali, distribuiti non solo ad Aviano, ma anche a Pordenone, Sacile, Porcia, Maniago, Cordenons, Roveredo e perfino Treviso. Alternativamente è possibile registrarsi anche online. Pur essendo dedicato alle donne, l'evento è aperto anche agli uomini che sono stati progressivamente sempre più numerosi. In totale, le precedenti edizioni della Aviano Corre in Rosa sono riuscite a raccogliere e a consegnare, alla Breast Unit del Centro di riferimento oncologico, decine di migliaia di euro. L'evento viene organizzato dal Comune di Aviano, in collaborazione con la Pro loco e ovviamente il Cro. Il percorso si snoda attraverso le vie del centro di Aviano, con partenza e arrivo in piazza Duomo. Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno, in base al suo stato fisico di preparazione: non è richiesto un certificato di idoneità sportiva.



IL RECORD

Quest'anno ci si attende il record storico: sono state già ampiamente superate le 2mila iscrizioni. Tantissime le famiglie, molte anche le mamme con figli e passeggini al seguito. Il testimonial più prestigioso è Mauro Corona: lo scrittore ertano si è presentato nella trasmissione "È sempre Carta bianca" di Rete 4 indossando la maglietta dell'evento per promuoverlo sugli schermi nazionali. La Pro Loco di Aviano organizza, per chi è iscritto alla manifestazione, anche il pasta party successivo alla camminata. Per le iscrizioni sarà possibile perfezionarle anche sabato, dalle 9.30 alle 12.30, e dalle 15.30 alle 18.30, allo Sportler di Pordenone, in via Aquileia, 7 comprese le consegne dei kit gara. Per i ritardatari, sarà possibile pagare la quota e schierarsi ai nastri di partenza anche domenica mattina.



L'INVITO

Gli organizzatori invitano tutti a indossare la maglietta ufficiale per garantire la solita mega onda rosa che invade pacificamente la città in segno di vicinanza e sostegno al Cro, ospedale oncologico da sempre tanto caro ai residenti e al resto della regione, ma punto di riferimento internazionale per la ricerca e la cura dei tumori.