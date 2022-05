TREVISO - «Mi ero iscritta alla “Treviso in rosa” convinta di fare una camminata con le amiche. Invece è stata molto di più: un regalo del destino che mi ha salvato la vita». Nel 2019 Anna non sapeva di avere un tumore al seno. Si è accorta di quei due noduli grazie alla mammografia di screening fatta sfruttando il coupon trovato nella sacca di gara. Sì perché alla “Treviso in rosa”, manifestazione tutta al femminile, lo sport va a braccetto con la prevenzione. O rganizzata da Trevisatletica e Corritreviso , la corsa vanta una stretta collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). E domenica prossima la manifestazione torna in presenza, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Due anni in cui Anna, 61 anni, bibliotecaria veneziana, ha combattuto contro il cancro al seno. Oggi, dopo un calvario fatto di interventi chirurgici e terapie, il nemico è finalmente sconfitto.



UN REGALO DEL DESTINO

«Sarò sempre grata a quell’iniziativa: è come se il destino mi avesse teso una mano. Chissà cosa sarebbe successo se non mi fossi trovata quel coupon tra le mani...» - Anna riavvolge al telefono la matassa dei ricordi. A convincerla a iscriversi alla corsa erano state le amiche con cui condivideva la passione dei balli di gruppo, quasi tutte trevigiane. La data le è rimasta impressa, scolpita nella mente come uno spartiacque: «Era il 5 maggio del 2019 - racconta Anna - e aveva iniziato a piovere sicché alla fine l’evento era stato rinviato. Io non potevo partecipare perché avevo preso altri impegni. Ma la sacca di gara mi è arrivata lo stesso».