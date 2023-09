PADOVA - I partecipanti correranno rigorosamente in pigiama. In segno di solidarietà con i bambini colpiti da malattie oncologiche che, essendo ricoverati, lo devono indossare tutto il giorno, e per suscitare la curiosità dei passanti, in modo da sensibilizzarli appunto ai tumori infantili. L’obiettivo è raccogliere fondi per la Fondazione Salus Pueri, che li utilizzerà per rendere la nuova Pediatria un luogo di cura bello e accogliente. Sono queste le finalità della quinta edizione di “Pigiama run” la corsa non competitiva che si snoderà su un tragitto in centro di 6 chilometri adatto a tutti, mettendo insieme sport e appunto solidarietà. Organizzata dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con il Comune e con il Gazzettino mediapartner, è in programma venerdì 15 settembre in ventitrè città tra cui Padova, con testimonial Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa: qui l’appuntamento è alle 16 in Prato della Valle, sul lato della Loggia Amulea, dove verrà allestito il village per la consegna dei pacchi-gara e per raccogliere le iscrizioni di coloro che non l’avessero fatto in precedenza online, mentre la partenza è fissata alle 18.30. Ci saranno cinque robot che seguiranno la gara e invieranno immagini ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria che così potranno seguire in tempo reale la manifestazione a loro dedicata. Nei pressi dell’isola Memmia saranno allestiti gazebo e punti di ristoro, mentre Radio Padova trasmetterà una diretta con Franco Ghirardello e la cantante lirica Stefania Miotto. La manifestazione è stata presentata ieri in Municipio da Franca De Lazzari, vicepresidente del consiglio comunale, e direttore della Gastroenterologia del Sant’Antonio, Dino Tabacchi, numero uno della Lilt, e da Liviana Da Dalt, direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino e della Fondazione Salus Pueri.

LO SPIRITO

«Si dice che “la salute non ha prezzo”, ma ha un costo e i soldi mancano sempre - ha osservato Franca De Lazzari - Il Comune in questo contesto vuole esserci, per solidarietà, e non solo economica, ma anche per far sentire la vicinanza a bimbi e ragazzi malati. “La città è con te, a tua disposizione” è il messaggio che lancia e la Pigiama run è un modo per esprimere il sostegno della giunta, del consiglio e dei padovani. Padova è ospitale e solidale, e credo che saranno tanti i cittadini che parteciperanno. Sarà una bella camminata, utile perché risorse economiche e umanità sono i fattori che migliorano la qualità della vita dei bambini malati e delle loro famiglie».

LE RIFLESSIONI

«Motto dell’iniziativa - ha aggiunto Tabacchi - è la solidarietà non solo dei partecipanti, che contiamo siano oltre dodicimila, ma dell’intera comunità. Durante la passeggiata sfoggeremo il pigiama con orgoglio, solidali con i bambini che sono costretti a indossarlo tutto il giorno, e con i loro genitori che li assistono soffrendo. L’iniziativa si concluderà con un dono che faremo alla Pediatria di Padova attraverso la Fondazione Salus Pueri. Lo scorso anno abbiamo dovuto annullarla per il maltempo, ma c’erano tantissimi iscritti e sponsor perchè era piaciuta molto. Ci saranno molti punti ristoro e contiamo di vedere tanta gente in giro in pigiama per destare curiosità fra il resto della cittadinanza e raccogliere fondi». «Siamo orgogliosi - ha concluso Liviana Da Dalt - di partecipare come beneficiari alla manifestazione della Lilt e abbiamo deciso di dedicare il ricavato della Pigiama Run 2023 al progetto di umanizzazione degli spazi del Pronto Soccorso Pediatrico, che ogni giorno si dedica all’accoglienza e alla cura di bambini con malattie complesse, rare e oncologiche: l’obiettivo è di offrire luoghi, competenze professionali e culturali, dotazione tecniche e strumentali pensati in funzione del piccolo paziente e della sua famiglia. Vogliamo creare un ambiente, che abbia un impatto rassicurante stimolando sentimenti positivi nel bambino, andandolo a distrarre e di conseguenza a diminuire stress ed ansia derivanti dal trovarsi in ospedale. È nostra intenzione normalizzare il più possibile l’esperienza dell’Ospedale per il bambino e la sua famiglia». Le iscrizioni si raccolgono sul sito www.pigiamarun.it.