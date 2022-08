TREVISO - Una corsa lungo il Sile in pigiama per aiutare i bambini malati di tumore. È la Pigiama Run, iniziativa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per aiutare i piccoli pazienti oncologici, costretti a letto e in pigiama, e raccogliere fondi da destinare a loro e alle loro famiglie. L'edizione 2022 della Pigiama Run scatta venerdì 30 settembre alle 19 da Silea. Il dress code è il pigiama in tutte le sue varie forme, si potrà scegliere in totale libertà come personalizzarlo per renderlo il più originale. I pigiami più fantasiosi e divertenti verranno premiati al termine dell'evento. Per poter partecipare bisogna iscriversi entro venerdì 30 settembre alle ore 18 nel sito dedicato alla Pigiama Run, avendo cura di specificare in quale città si intende partecipare, poiché l'evento si svolge lo stesso giorno su base nazionale.

Ogni città devolverà il ricavato a sostegno dei progetti della LILT attiva sul territorio. Nel caso di Treviso, i fondi verranno utilizzati per sostenere il progetto Giocare in corsia per rendere più liete le lunghe ore in reparto ai bambini malati di tumore, presso l'Unita Pediatrica di Treviso e Conegliano.

La quota di partecipazione parte da 15 ed è previsto un pacco gara per ciascun partecipante, con all'interno sacca e pettorina ufficiali, oltre a gadget dei vari sponsor. Sarà possibile seguire l'evento anche sui social, grazie all'hashtag #pigiamarun. La Pigiama Run è un'iniziativa nata nel 2019 da un'idea della LILT di Milano Monza Brianza ed è giunta ormai alla sue quarta edizione. Si corre sempre a settembre poiché, in tutto il mondo, in questo mese si celebra il Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Quest'anno, hanno aderito all'iniziativa 17 città e il numero di partecipanti si attesta al momento a 661 persone, con 11.711 raccolti, un buon risultato contando che le iscrizione sono aperte solo da un paio di giorni.