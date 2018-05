Parte la Corri in Rosa più partecipata: oltre 16mila donne /Tragitti e chiusure

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - (M. F.) È iniziato il conto alla rovescia. Domani mattina una marea rosa, mai così grande, invaderà il centro di Treviso. Esattamente 16.314 donne daranno vita alla Treviso in Rosa più popolata di sempre. I numeri della corsa tutta al femminile organizzata da Trevisatletica e Corritreviso, in collaborazione con la Lilt, sono davvero da record. Saranno rappresentante 15 regioni e 35 province italiane. E anche diverse generazioni. Una famiglia, in particolare, ne riunirà per l'occasione addirittura quattro: la bisnonna Agnese, 85 anni, la nonna Nadia, 59 anni, la mamma Chiara, 27 anni, e la figlia Erica, di 6 mesi. Agnese sarà una delle più anziane partecipanti alla Treviso in Rosa, che conterà in tutto 19 ottantenni. Oggi al Bhr Hotel di Quinto verranno distribuiti i kit di partecipazione E alle 9.30 di domani da viale Bartolomeo D'Alviano scatterà la corsa per le vie del centro.Due i percorsi: uno da 5 e l'altro da 9 chilometri. Treviso in Rosa non ha classifiche, l'unica graduatoria riguarderà i gruppi più numerosi. E i gruppi sono davvero tanti: 198. Si sono iscritte palestre, gruppi aziendali, interi corsa di yoga, pilates e zumba. Persino alcune scuole, come il Duca degli Abruzzi, che ha presentato una richiesta di partecipazione per studentesse e per il personale dell'istituto. C'è chi a Treviso festeggerà l'addio al nubilato. E chi ne approfitterà per ritrovare le vecchie compagne di scuola. Si è anche iscritto un gruppo di pattinatrici: sono le donne dello Sporting Treviso che, dopo aver preso parte al Roller Day del 4 marzo, bisseranno l'impegno in rosa. E poi ci sarà il gruppo della sezione trevigiana della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, storico partner di Treviso in Rosa, che ha messo insieme, da sola, oltre mille donne.Il comando della Polizia Locale ha definito il piano del traffico nei dettagli. Domani il centro storico sarà chiuso alle auto, già dalle 7 nella zona di borgo Cavour, fino al termine della manifestazione. Mentre gli autobus saranno deviati sulla circonvallazione all'esterno delle mura. Lungo il percorso della Treviso in Rosa ci sarà un divieto di sosta assoluto dalle 7 alle 13: in via Mura San Teonisto, viale D'Alviano, viale f.lli Cairoli, viale Fra' Giocondo, piazzale Burchiellati, borgo Mazzini, piazza Matteotti, via Stangade, vialele Terza Armata, via Manzoni, viale Battisti, piazza Duomo, Lungo Sile Mattei, via degli Scaligeri, borgo Cavour, via Canova, via Filzi, via Caccianiga e via Diaz. A partire dalle 9.45, infine, sarà in vigore il divieto di circolazione anche in un tratto del Put: da viale Monfenera fino a porta Santi Quaranta.