Coronavirus, niente concerto a Sacile per il pianista di Hong Kong

Effetto Coronavirus anche nella musica e non solo in ambito turistico e commerciale. A causa delle note restrizioni sui voli provenienti dalla Cina in Italia, non potrà essere il pianista cinese Ernest So a esibirsi alla Fazioli Concert Hall di Sacile per il concerto in programma venerdì 21 febbraio. L'incontro con questo artista verrà recuperato al cessare delle misure precauzionali adottate anche nel nostro Paese per il contenimento dell'epidemia di Coronavirus.

Una scelta dettata dal rischio di contagio, visto che al momento non esistono cure per la malattia che sta destando preoccupazioni in tutto il mondo.

Nato nel 1978 a Hong Kong, dopo essersi formato e aver raccolto i primi successi in Asia, Ernest So ha studiato alla Juilliard School di New York sotto la guida di Jacob Lateiner, Solomon Mikowsky, Constance Keene e Jonathan Feldman. Oltre a condurre un’intensa attività concertistica spaziando da Oriente ad Occidente, Ernest So si dedica all’insegnamento come professore ospite di numerosi istituti universitari dall’Inghilterra alla Cina. Al suo profondo interesse per la tecnologia costruttiva del pianoforte accompagna quello per le attività benefiche: grazie al suo personale impegno, più di 30 scuole sono state costruite nelle province cinesi di Gansu, Guizhou, Guangxi, Hunan e Guangdong, dando a migliaia di studenti svantaggiati la possibilità di ricevere supporto e borse di studio. L’originale programma proposto lo avrebbe visto protagonista di un recital pianistico con l'esecuzione di brani di compositori americani, europei e asiatici.

Ma la scelta precauzionale è pari a quella presa dagli organizzatori del Far East Film Festival di Udine, che al momento stanno valutando di organizzare collegamenti diretti via internet per fine aprile con gli ospiti che eventualmente non potessero volare dalla Cina all'Italia per partecipare al festival cinematografico.

Quanto a Ernest So, a sostituirlo venerdì a Sacile sarà Giuseppe Albanese che torna a Sacile dopo esattamente otto anni da un applauditissimo recital alla Fazioli Concert Hall. Si è pensato a lui in ragione della recentissima uscita del disco "Invito alla Danza" registrato a fine luglio scorso, proprio alla Fazioli Concert Hall, per Deutsche Grammophone.

Ultimo aggiornamento: 18:29

