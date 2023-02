PORDENONE - Il boom in borsa (lunedì un roboante + 6,3 per cento, titolo ai massimi da 15 mesi) non c’entra, perché i contatti - tessuti sotto traccia - c’erano da tempo. Il gigante della cantieristica navale Fincantieri, che in Friuli Venezia Giulia è polarizzato a Monfalcone ma che a Pordenone ha una costola importante in “Marine Interiors”, è davvero interessato alla Cimolai, azienda simbolo del territorio appesantita dal caso dei prodotti derivati scoppiato nella seconda parte dell’anno scorso.

E dopo l’incontro-chiave di lunedì, quando l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha visitato la fabbrica modello Lef di San Vito al Tagliamento, sono già in programma i prossimi passi.



L’ITER

Fincantieri e Cimolai, un patto tra colossi. Non c’è ancora nulla nero su bianco, ma c’è molto di più rispetto al primo annuncio dato al Gazzettino dal ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che a San Vito aveva parlato a microfoni rigorosamente spenti di un tentativo di avvicinare il leader della cantieristica navale all’azienda dell’acciaio di Pordenone.

Cosa c’è di più? Prima di tutto una tabella di marcia. L’amministratore delegato di Fincantieri, infatti, si è intrattenuto diverse ore con il ministro Luca Ciriani, che al fianco del collega Adolfo Urso ha trattato il caso Cimolai dal giorno uno del suo impegno nel governo Meloni.

Il prossimo passo? Prima di tutto un nuovo incontro, che però dovrebbe coincidere con una visita in azienda per toccare con mano l’universo Cimolai. I bene informati parlano di un interesse concreto, che proseguirà con un’attenta analisi da parte degli uomini di fiducia di Pierroberto Folgiero in ordine ai conti del colosso Cimolai. La situazione dovuta al problema nato con i prodotti derivati è nota a tutti, ma Fincantieri vuole innanzitutto conoscere tutte le partite aperte del gruppo pordenonese. Altro sintomo di un reale interesse e non solamente di un pour parler.



LA STRADA

Come potrà concretizzarsi, nel dettaglio, l’interesse di Fincantieri per Cimolai? Il leader dei cantieri non ha bisogno di altre “stampelle” se si parla di navi. Ma Fincantieri è grande e ramificata, non costruisce solamente grandi imbarcazioni per ogni tipo di clientela. Ecco, quindi, dove gli interessi potrebbero essere più ramificati. Si parla del ramo delle costruzioni, proprio quello nel quale Cimolai è protagonista indiscussa a livello globale. Il nome da cerchiare in rosso, in questo caso, è quello di Fincantieri Infrastructures. Si parla della branca aziendale che ha portato a termine la struttura impalcata d’acciaio che costituisce anima e corpo del nuovo ponte di Genova che ha rimpiazzato il vecchio “Morandi”, crollato nell’agosto del 2018. È lì che si concentra l’interesse di Fincantieri per Cimolai e per la sua situazione. Un’opportunità che il ministro Luca Ciriani porterà all’attenzione di Cassa Depositi e Prestiti.

Lo farà con alle spalle una forza in più, quella data da un vertice durato più di quattro ore durante il quale dagli sguardi d’intesa si è arrivati a qualcosa di più. «Stiamo cercando, assieme a Confindustria Alto Adriatico, di garantire la sopravvivenza e il futuro di questo Gruppo così importante. Tutto quello che si può fare, per dare un futuro alla famiglia e all’impresa, lo faremo. Abbiamo fatto tanto e parlato poco: di solito il modo in cui, da queste parti, si risolvono le cose», aveva detto Ciriani a San Vito quando i microfoni erano ancora accesi. Dopo, in realtà, è successo molto di più.

Ora la partita chiave si sposta nuovamente a Roma, dove continueranno i colloqui per dare un futuro certo e stabile a una realtà come Cimolai, famosa nel mondo ma improvvisamente finita al centro di un caso di portata internazionale. Il punto di svolta maturato a San Vito, però, è in grado di offrire una finestra importante per quanto riguarda un pezzo fondamentale dell’industria del Friuli Venezia Giulia.