Fincantieri vince appalto per 10 fregate americane: assumerà 600 lavoratori in due anni

TRIESTE - Fincantieri , che realizza l'unica nuova classe di navi della Marina statunitense, deve assumere circa 600 lavoratori nei prossimi due anni per rispettare le tempistiche di consegna e potrebbe essere un'impresa non facile. «Tutta l'attenzione, tutta l'energia, dovrà essere incanalata per garantire quella forza lavoro» nel tempo, ha detto l'a.d di Fincantieriintervistato dal sito indipendente di news «PoliticoPro» sottolineando che «è uno sforzo di gruppo». Il costruttore navale italiano, scrive il sito, che ha vinto laper la costruzione delle prime, nel suo cantiere di Marinette, in Wisconsin, sta lavorando per trovare e addestrare quei lavoratori nella piccola città dei Grandi Laghi, ha aggiunto Folgiero. Nel maggio 2022, il governatore del Wisconsin Tony Evers ha promesso 12 milioni di dollari in crediti d'imposta statali attraverso la Wisconsin Economic Development Corporation per aiutare il cantiere navale ad espandersi e ad assumere quei lavoratori. Per ricevere tali crediti, la società dovrà assumereanni e investire altri 100 milioni di dollari nei suoi cantieri navali di Marinette e Sturgeon Bay. La società navale ha vinto l'appalto nel 2020 per progettare e costruire la nuova fregata basata sul progetto italiano Fremm e ha investito 300 milioni di dollari nel cantiere navale Marinette per realizzare due navi all'anno entro il 2026, secondo i piani della Marina.