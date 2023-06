Per non ritoccare ancora le rette per i suoi ospiti, già aumentate lievemente per il 2023, la casa di riposo di Morsano punta sull'installazione di 400 pannelli fotovoltaici, nell'ottica di contenere i costi dell'utenza elettrica. Manca, però, una parte dei fondi necessari per dare il via all'opera, dal quadro economico complessivo di circa 700mila euro. L'Asp Daniele Moro, che gestisce la struttura residenziale di via Roma, ha bussato alla porta della consorella Fondazione Moro, incentrata sull'agricoltura e la beneficenza. Servono 200 mila euro e vanno reperiti entro pochi mesi, per non perdere i restanti 500 mila euro di contributo da parte dell'amministrazione regionale, e di conseguenza la possibilità di veder realizzata l'opera.



L'ALLARME

«Non è assolutamente nostra intenzione intervenire sulle rette di degenza per portare avanti questo progetto dichiara il presidente dell'Asp Stefano Barei . La soluzione va trovata in altri modi. Per questo abbiamo avviato un dialogo con la Fondazione e siamo ottimisti sul raggiungimento di un accordo, in modo da affrontare le prime fasi di quest'opera». «L'Asp ha ritenuto di chiedere il sostegno economico della Fondazione Moro rimarcano dai vertici , sorta pochi anni fa proprio dalla stessa Azienda, con un contributo di 20 mila euro annui, al fine di poter accendere un mutuo decennale». L'incontro decisivo tra i due enti, in cui dovrebbe venire esplicitata la risposta della Fondazione, è previsto per i prossimi giorni. Da parte del cda dell'Asp, come si è detto, c'è fiducia «per la consapevolezza che la Fondazione non farà venire meno il proprio supporto e a fronte del fatto che nell'ultimo decennio l'Asp non ha mai richiesto l'intervento dell'Azienda agricola». Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Morsano Giuseppe Mascherin, che ha preso parte, come mediatore, all'interlocuzione tra le due realtà. «Il progetto è senz'altro meritevole afferma Mascherin : si parla di un investimento serio e concreto per dare alla casa di riposo un impianto moderno di produzione dell'energia. La residenza per anziani, quindi, va aiutata in questo».



IL QUADRO

«La mia preoccupazione, come sindaco conclude è quella di tutelare sia l'Asp che la Fondazione Moro, entrambi enti fondamentali per Morsano. L'auspicio è quello di giungere ad una soluzione condivisa, evitando equivoci o situazioni di stallo, nell'interesse delle due realtà e di tutta la comunità». Il cda e i funzionari dell'Asp Moro sono al lavoro dall'anno scorso al progetto di installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici. L'iniziativa è nata sulla spinta del rincaro straordinario delle utenze energetiche, che ha messo in difficoltà i bilanci di tutte le case di riposo della Regione. «Queste ultime ricordano dai vertici della struttura di Morsano per fare fronte al caro bollette hanno dovuto aumentare mediamente di 5 euro al giorno la retta di degenza nel 2023. Grazie ad un'oculata gestione l'Asp è riuscita a contenere l'aumento a 3,5 euro al giorno, ma la preoccupazione per futuri incrementi della retta a causa delle bollette dell'energia elettrica e del gas è sempre presente».

«Infatti precisano solamente nell'ultimo anno la spesa per l'energia elettrica è raddoppiata rispetto all'anno precedente, arrivando a quasi 200 mila euro». Da qui l'idea di concorrere ad un bando, per ottenere, come è avvenuto, un cospicuo contributo per installare i pannelli fotovoltaici sulle falde del tetto della struttura. Intanto i cantieri sono già aperti per altri lavori alla casa di riposo, che ospita oltre un centinaio di anziani non autosufficienti e una decina di persone con disabilità. Sono giunti alla fase conclusiva gli interventi per l'installazione della nuova pompa di calore con il relativo pozzo di prelievo dell'acqua che, sostituendo le vecchie caldaie a gas, costituisce già un primo elemento importante di efficientamento energetico.