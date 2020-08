Campionati italiani, ecco i 57 giovani pistard veneti in lizza

Padova - Saranno 57 i corridori che rappresenteranno il Veneto ai Campionati Italiani Giovanili su Pista in programma a San Giovanni al Natisone (Pordenone) da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre.



A rendere nota la lista, composta da 31 Allievi (16 uomini e 15 donne) e 26 Esordienti (15 maschi e 11 donne), è stata la Federciclismo del Veneto presieduta da Igino Michieletto su indicazione del tecnico regionale del settore pista, Andrea Costa.



La rappresentativa del Veneto sarà composta da 21 corridori veronesi, 17 trevigiani, 11 padovani, 7 vicentini e 2 veneziani.

Per Verona ci saranno Andrea Puliafico (Azzanese), Davide Ferrari (Cycling Team Petrucci Ekoi), Riccardo Biondani (id), Francesco Lonardi (id), Andrea Tortella (id), Mattia Negrente (Bruno Gaiga C.A.M.P.I.), Raymond Dan (Luc Bovolone), Livielle Ongarato (Team 1971); Alberto Zamperini (Officine Alberti Val d'Illasi), Eros Cristian Gentilin (Luc Bovolone), Sebastian Costantin (id), Tommaso Zandonà (Barlottini Lugagnano), Lorenzo Cordioli (Polisportiva Caselle Rossetto), Asia Sgaravatto (Cycling Team Petrucci Ekoi), Martina Mazzi (id), Giada Fornasiero (id) e Jessica Burzo (Luc Bovolone).

A rappresentare la provincia di Treviso Riccardo Risato (Industrial Forniture Moro), Daniele De Re (id), Elisa Tottolo (id), Gaia Segato (Young Team Arcade), Alice Brugnera (id), Rebecca Pavanello (id) e Greta Cettolin (id); mentre tra i più giovani saranno Tommaso Marchi (Industrial Forniture Moro), Thomas Tottolo (id), Ares Costa (Mosole), Luca Vaccher (id), Filippo Cettolin (Vc San Vendemiano), Nicola Tomasella (id), Susan Paset (Young Team Arcade), Giulia Benedet (id) e Giorgia Pavanetto (Industrial Forniture Moro).

Per Padova Alessandro Gallio (Fox Team San Pietro in Gu), Andrea Scarso (Ciclisti Padovani), Cristiano Rosso (id), Matteo Scalco (Fox Team San Pietro in Gu); Giulia Miotto (Club Ciclistico Este) e Giulia De Cassan (id); mentre tra i più giovani ci saranno Luca Travaglia (Club Ciclistico Este), Matilde Cenci (Unione Ciclistica Lupi San Martino di Lupari), Silvia Bordignon (id), Francesca Genna (id) ed Emma Lunardi (id).

Per Vicenza Renato Favero (Vc Bassano 1892), Lucia Strozzo (Breganze Millenium), Caterina Cornale (Ciclismo Insieme), Martina Pozza (id), Jacopo Sasso (Vc Bassano 1892), Giovanni Cremasco (id) e Giovanni Bernardele (Palladio Liotto Vicenza 1973).

Per Venezia Alessio Delle Vedove e Daniel Zanta (Unione Ciclistica Mirano).