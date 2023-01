Malore durante la "Corsa della Bora": 56enne muore per arresto cardiaco in gara

TRIESTE - Un uomo di 56 anni è morto questo pomeriggio, 8 gennaio, in seguito ad un arresto cardiocircolatorio mentre partecipava alla "Corsa della Bora", in prossimità di Porto Piccolo a Sistiana. Dopo la chiamata al Nue 112, la centrale Sores ha inviato sul posto gli equipaggi di una automedica, di una ambulanza e l'elisoccorso. E' stata avviata la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo all'Ospedale di Udine ma per il 56enne non c'è stato nulla da fare.