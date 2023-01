Stroncato da un malore mentre passeggia in montagna: escursionisti lo avvistano, ma è troppo tardi

TRENTO - Un escursionista di 75 anni, residente a Pergine Valsugana, ha perso la vita nel primissimo pomeriggio di oggi sul sentiero 411 che dalla Croce del Chegul porta in Cima Marzola. A quota 1471 metri, nei pressi del Doss dei Corvi, l'uomo, che procedeva da solo, è stato colto da un improvviso malore. La richiesta di aiuto al 112 è arrivata intorno alle 12.50 da parte di altri escursionisti impegnati lungo il sentiero.

Intervenuto anche l'elisoccorso che ha sbarcato in hovering infermiere e medico: quest'ultimo, dopo vari tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. I soccorritori della stazione Trento-Monte Bondone e i Vigili del Fuoco locali si sono recati presso il rifugio Maranza, dove la salma è stata trasportata una volta ricevuto il nulla osta da parte delle autorità.