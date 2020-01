TRIESTE - Conto alla rovescia per la S1Corsa della Bora, in programma sui sentieri del Carso triestino e sloveno da domani e fino al 6 gennaio. Giunta alla sua quinta edizione, la gara internazionale di trailrunning, organizzata dall'Asd SentieroUno, vedrà la presenza di 2.112 partecipanti provenienti da tutto il mondo che si misuraranno su 5 differenti distanze. Poche ore dopo il via all'Ipertrail, alle 3, sarà la volta degli iscritti all'S1Ultra di 168 km intraprendere il proprio viaggio dal Campo Sportivo di Visogliano. Domenica invece, alle 7.30 da Pesek, sarà dato lo start alla prova Trail di 57 km mentre alle 11.30 partiranno la S1Half di 21 km (partenza dall'Obelisco di Opicina) e la Sprint di 16 km (start dal Campo Sportivo di Visogliano). L'arrivo di tutte e 5 le prove sarà allestito al Campo Sportivo di Visogliano. Contemporaneamente alla S1Corsa della Bora, l'Asd SentieroUno ha organizzato la prima edizione del «BoraFest - Outdoor Winter Festival», iniziativa aperta al pubblico, in particolare alle famiglie, che, a partire da domani, con una serie di eventi, permetterà ai partecipanti di scoprire le bellezze del Carso triestino e sloveno. A chiudere il BoraFest, il 6 gennaio, sarà la Marcia della Bora, la prova family della Corsa della Bora, in cui gli iscritti si incammineranno per affrontare un tracciato di 6 o 13km (partenza dalle 9 alle 10 al Campo di Visogliano). © RIPRODUZIONE RISERVATA