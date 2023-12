Trieste. Torna la Corsa della Bora: attesi oltre 2mila iscritti alle otto distanze, arrivano da 40 nazioni diverse

TRIESTE - Oltre 2mila atleti da tutto il mondo si preparano a correre sul Carso italiano e sloveno in occasione della Corsa della Bora, evento di trail running organizzato dall'Asd SentieroUno in programma dal 2 al 6 gennaio 2024. Finora sono quasi 2.100 gli iscritti alle otto distanze, pensate per altrettanti livelli di preparazione, tra le quali spicca l'Ipertrail da 164 Km, che in questa nona edizione si svolgerà in cinque tappe giornaliere, dal castello di Lubiana a Portopiccolo. Qui avrà sede anche il Bora Village, quartier generale della manifestazione e finish line di tutte le gare, pronto ad accogliere partecipanti da oltre 40 nazioni, dalla Bielorussia all'Ungheria, dalla Germania alla Lituania, fino a Hong Kong.

Tra le novità del 2024, la Terran Trail 38K (ex Ecomarathon) che partirà da piazza Unità a Trieste per raggiungere le vigne e le grotte del Carso. Il centro triestino e la corsa urbana troveranno spazio anche nella S1 Urban Trail 28k, in partenza dal Molo Audace. Torna la non competitiva S1 Family 13k, passeggiata inclusiva per le famiglie, che quest'anno ricalcherà il tratto finale di tutte le corse. In programma anche la corsa notturna da Sgonico, la 80k Night Trail, che attraverserà l'altipiano carsico sotto un cielo stellato, mentre la 21k partirà da Prosecco e la 57k da Basovizza. Torna anche la goliardica Corsa della Birra. Le restanti gare, escluso l'Ipertrail a tappe dal 2 al 6 gennaio, si terranno nella sola giornata dell'Epifania.