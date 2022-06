Mimmo di Carlo ingaggiato dal Pordenone: obiettivo del nuovo mister il ritorno in B

PORDENONE - Il Pordenone Calcio ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Domenico Di Carlo. Lo ha annunciato la società neroverde, appena retrocessa dalla serie B, attraverso i propri canali ufficiali. L'allenatore - cui è stato affidato il compito di un pronto ritorno nella serie cadetta - ha firmato un contratto biennale, con scadenza 30 giugno 2024. Nell'ultimo triennio Di Carlo ha guidato il Vicenza, conquistando la promozione in B (vittoria del girone B della serie C) nella stagione 2019/20 e ottenendo la permanenza in categoria nell'annata successiva.

In carriera vanta altre due promozioni, entrambe con il Mantova: dalla C2 alla C1 nel 2003/04 (vittoria del campionato) e dalla C1 alla B nel 2004/05 (vittoria dei playoff), con finale playoff di B contro il Torino nel 2005/06. In carriera il tecnico, originario di Cassino, conta 602 panchine: 229 di Serie A, 2 di Champions League (turno preliminare 2010/11 con la Sampdoria), 6 di Europa League (sempre con la Sampdoria 2010/11), 223 di B (compresi playoff), 101 di C (compresi playoff) e 41 di Coppa Italia (compresa la Coppa di C).